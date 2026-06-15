Перейра — после поражения Гану в Белом доме: «Не знаю, останусь ли в тяжелом дивизионе. Нужно обсудить с командой и подумать»

«Всегда есть риск. Останусь ли в тяжелом весе? Пока не знаю, нужно обсудить с командой и подумать», — сказал Перейра.
Перейра проиграл Сирилу Гану в соглавном событии UFC Freedom 250.
Для Перейры это дебют в тяжелом весе — ранее он владел поясами в среднем и полутяжелом дивизионах.
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Биография Алекса Перейры: карьера и личная жизнь бойца UFC
В мир смешанных единоборств попадают очень разные спортсмены. И у многих именно карьера в ММА — венец спортивной истории. Но Алекс Перейра сделал себе крутое имя ещё в кикбоксинге. А переход в «бои без правил» только укрепил его статус топового бойца. В биографию спортсмена уместились бедность, проблемы с алкоголем и итоговый тотальный успех. Обо всём этом — в нашем материале.Читать дальше