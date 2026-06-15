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Джонс показал цепочку GOAT после поражения Перейры Гану

Экс-чемпион UFC Джон Джонс показал в соцсетях цепочку GOAT [Greatest Of All Time — величайший всех времен] после поражения Алекса Перейры в бою с Сирилом Ганом в соглавном событии UFC Freedom 250.

Ранее Перейра неоднократно заявлял о желании подраться с Джонсом.

Перейра — после поражения Гану в Белом доме: «Не знаю, останусь ли в тяжелом дивизионе. Нужно обсудить с командой и подумать».

UFC Freedom 250 в Белом доме: Топурия — Гейджи, Перейра проиграл Гану и другие бои.

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