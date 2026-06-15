Джонс показал цепочку GOAT после поражения Перейры Гану

Ранее Перейра неоднократно заявлял о желании подраться с Джонсом.
Перейра — после поражения Гану в Белом доме: «Не знаю, останусь ли в тяжелом дивизионе. Нужно обсудить с командой и подумать».
UFC Freedom 250 в Белом доме: Топурия — Гейджи, Перейра проиграл Гану и другие бои.
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Биография Алекса Перейры: карьера и личная жизнь бойца UFC
В мир смешанных единоборств попадают очень разные спортсмены. И у многих именно карьера в ММА — венец спортивной истории. Но Алекс Перейра сделал себе крутое имя ещё в кикбоксинге. А переход в «бои без правил» только укрепил его статус топового бойца. В биографию спортсмена уместились бедность, проблемы с алкоголем и итоговый тотальный успех. Обо всём этом — в нашем материале.Читать дальше