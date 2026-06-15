? Топурия проиграл Джастину Гейджи на UFC Freedom 250. Илия не смог продолжить бой после четвертого раунда

Бой закончился победой Гейджи техническим нокаутом после четвертого раунда — Топурия не смог продолжить бой после большого количества урона.
Последний раз Топурия дрался в июне 2025-го, когда поднялся в легкий дивизион и в титульнике нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде.
Для Гейджи это была третья попытка завоевать полноценный титул. В январе он победил Пэдди Пимблетта и завоевал временный пояс.
Ислам Махачев: «Топурия — новое поколение. Сейчас в легком дивизионе наступило его время».
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