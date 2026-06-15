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Доктор не разрешил Топурии продолжить бой с Гейджи после третьего раунда. Илия уговорил рефери

Доктор не разрешил Илии Топурии продолжить бой с Гейджи после третьего раунда. Но Илия уговорил рефери Марка Годдарда продолжить бой.

Бой был остановлен после четвертого раунда по решению команды Топурии.

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Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.
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