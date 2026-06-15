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Гейджи после победы над Топурией в Белом доме: «Илия невероятен. Уже в первом раунде понял, что будет тяжело. Но в середине боя понял, что могу забрать бой»

Чемпион UFC Джастин Гейджи дал первый комментарий после победы над Илией Топурией в титульном бою.

"Топурия просто невероятен. Я уже в первом раунде понял, что будет тяжело. Но в середине боя понял, что могу забрать бой, а позже смог доминировать.

Илия так тяжело достал меня по печени… Видимо, помогло немецкое сердце моего отца, которое помогло это выдержать.

Я решил, что ни в коем случае не могу сегодня проиграть. Не здесь и не сегодня", — сказал Гейджи.

Джастин Гейджи победил Илию Топурию техническим нокаутом в главном событии UFC Freedom 250 и завоевал пояс чемпиона легкого веса.

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