Гейджи после победы над Топурией в Белом доме: «Илия невероятен. Уже в первом раунде понял, что будет тяжело. Но в середине боя понял, что могу забрать бой»

"Топурия просто невероятен. Я уже в первом раунде понял, что будет тяжело. Но в середине боя понял, что могу забрать бой, а позже смог доминировать.
Илия так тяжело достал меня по печени… Видимо, помогло немецкое сердце моего отца, которое помогло это выдержать.
Я решил, что ни в коем случае не могу сегодня проиграть. Не здесь и не сегодня", — сказал Гейджи.
Джастин Гейджи победил Илию Топурию техническим нокаутом в главном событии UFC Freedom 250 и завоевал пояс чемпиона легкого веса.
Избиение Топурии в Белом доме! ВЫ В ЭТО ВЕРИТЕ?
Доктор не разрешил Топурии продолжить бой с Гейджи после третьего раунда. Илия уговорил рефери.
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Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.Читать дальше