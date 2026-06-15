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Царукян выиграл $5,7 млн на победе Гейджи в бою с Топурией. Арман поставил на Джастина $1 млн с коэффициентом 5,7

Боец UFC Арман Царукян выиграл $5,7 млн на победе Джастина Гейджи в бою с Илией Топурией.

Ранее сообщалось, что Царукян поставил на победу американца $1 млн. Коэффициент — 5,7.

Сам боец пока не прокомментировал информацию о выигрыше.

«Вписка» с Царукяном: флирт с Ниной Драмой, убийство аллигатора, 5 млн за рекламу в инстаграме.

Царукян — о мошенниках: «Однажды помог паралимпийскому спортсмену из России. Просил деньги — оказалось, федерация все оплачивает. Позвонил людям — взяли за шкирку, даже больше забрали».

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