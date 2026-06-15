Царукян выиграл $5,7 млн на победе Гейджи в бою с Топурией. Арман поставил на Джастина $1 млн с коэффициентом 5,7

Ранее сообщалось, что Царукян поставил на победу американца $1 млн. Коэффициент — 5,7.
Сам боец пока не прокомментировал информацию о выигрыше.
«Вписка» с Царукяном: флирт с Ниной Драмой, убийство аллигатора, 5 млн за рекламу в инстаграме.
Царукян — о мошенниках: «Однажды помог паралимпийскому спортсмену из России. Просил деньги — оказалось, федерация все оплачивает. Позвонил людям — взяли за шкирку, даже больше забрали».
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Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.Читать дальше