Дональд Трамп поднялся в октагон после боя Джастина Гейджи и Илии Топурии

Трамп поздравил Гейджи с победой.
Гейджи победил Топурию техническим нокаутом в главном событии UFC Freedom 250 и завоевал пояс чемпиона легкого веса.
Гейджи после победы над Топурией в Белом доме: «Илия невероятен. Уже в первом раунде понял, как будет тяжело. Но в середине почувствовал, что могу забрать поединок».
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Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.Читать дальше