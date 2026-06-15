Гейджи — о Топурии: «Такой нежный мальчик, что сразу же забеспокоился о крови после первой сечки? Он начал трогать рану снова и снова»

"Первая сечка Топурии? Он такой нежный мальчик, что сразу же забеспокоился о крови. Он начал трогать рану снова и снова.
И все равно Илия охренительно опасен. Он конкретно потряс меня, но я верил в свою стойкость. Никаких эмоций в бою, но сейчас у меня лучшие чувства в мире", — сказал Гейджи.
Джастин Гейджи победил Илию Топурию техническим нокаутом в главном событии UFC Freedom 250 и завоевал пояс чемпиона легкого веса.
Илия Топурия сразу покинул клетку в сопровождении брата после поражения от Джастина Гейджи.
«Они говорили, что я не в себе. Теперь смотрите!» Реакция Лопеса, Волкановски и О’Мэлли на поражение Топурии в бою с Гейджи.
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Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.Читать дальше