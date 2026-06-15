Кроуфорд — в соцсетях: «Это он говорил, что вырубит меня и отмудохает нас с Шакуром одновременно?»

«Это он говорил, что вырубит меня и отмудохает нас с Шакуром одновременно?» — написал Кроуфорд в соцсетях.
В 2025-м Топурия вызывал на боксерский поединок Теренса Кроуфорда и Канело.
Гейджи — о Топурии: «Такой нежный мальчик, что сразу же забеспокоился о крови после первой сечки? Он начал трогать рану снова и снова».
«Они говорили, что я не в себе. Теперь смотрите!» Реакция Лопеса, Волкановски и О’Мэлли на поражение Топурии в бою с Гейджи.
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Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.Читать дальше