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Геннадий Головкин введен в Международный зал славы бокса

Геннадий Головкин, Антонио Тарвер и Найджел Бенн введены в Международный зал славы бокса.

Источник: Спортс‘’

Ежегодное мероприятие прошло в Нью-Йорке.

Речь Головкина: «Бокс — это моя жизнь. Для меня большая честь попасть в Зал славы. Это признание значит для меня больше, чем я могу вам объяснить. Горжусь находиться в одном ряду с этими легендами. Я никогда не переставал верить в себя. Это было бы невозможно без моей команды, и я хотел бы выразить благодарность моим тренерам — Абелю Санчесу, Джонатону Бэнксу… и поблагодарить Тома Леффлера. Моя семья… жена, дети и брат, из-за которого я стою здесь с этими замечательными людьми».

Головкин (42−2−1) — экс-чемпион мира по версиям WBC, IBF, WBA, IBO в среднем весе (до 72,6 кг). Сейчас Геннадий занимает пост президента Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана и возглавляет World Boxing.

Тайсон Фьюри: «Турки — промоутер Цыганского Короля. Пока я не уйду на пенсию».

Фьюри посетил турнир UFC в Белом доме: «Боже мой, как я рад быть на этом историческом событии в день рождения Дональда Трампа».