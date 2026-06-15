Геннадий Головкин введен в Международный зал славы бокса

Речь Головкина: «Бокс — это моя жизнь. Для меня большая честь попасть в Зал славы. Это признание значит для меня больше, чем я могу вам объяснить. Горжусь находиться в одном ряду с этими легендами. Я никогда не переставал верить в себя. Это было бы невозможно без моей команды, и я хотел бы выразить благодарность моим тренерам — Абелю Санчесу, Джонатону Бэнксу… и поблагодарить Тома Леффлера. Моя семья… жена, дети и брат, из-за которого я стою здесь с этими замечательными людьми».