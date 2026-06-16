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Рой Джонс оценил победу Усика: «Стиль Верхувена заставил украинца выглядеть вот так»

Американская легенда бокса Рой Джонс-младший оценил победу украинца Александра Усика над нидерландцем Рико Верхувеном в титульном бою.

Источник: Getty Images

23 мая Усик одолел Верхувена нокаутом в 11-м раунде и защитил звание чемпиона мира WBC в супертяжелом весе.

«Карьера Усика катится по наклонной вниз? Нет, совсем нет. Все дело в хаотичном стиле Рико. Вот и все. Стиль Верхувена заставил украинца выглядеть вот так. Без вопросов. И я не скажу, что остановка боя — это ошибка судьи. Я подумал, что рефери мог бы выждать чуть дольше, но он, видимо, начал переживать за Верхувена. Вероятно, он подумал, что парню конец. Такое случается», — заявил Джонс в интервью Seconds Out.

39-летний Александр Усик провел 25 боев в профессиональном боксе и одержал 25 побед.