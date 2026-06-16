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Олимпийский призер Нурбек Оралбай проиграл узбекистанцу в четвертьфинале этапа Кубка мира

В китайском городе Гуйяне стартовал второй этап Кубка мира по боксу World Boxing, участие в котором принимает национальная сборная Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Сали Сабиров / НОК РК

В очередной соревновательный день от сборной Казахстана выступал один из лидеров команды серебряный призер Олимпийских игр 2024 года Нурбек Оралбай.

В поединке четвертьфинальной стадии в весовой категории до 90 килограммов он встречался с узбекистанским боксером Турабеком Хабибуллаевым. Бой завершился раздельным решением в пользу представителя Узбекистана. Это третье потеря для сборной Казахстана. Ранее выступление на ЭКМ в Гуйяне завершили Тимур Кабдешов, Наталья Богданова,

Еще одна олимпийская медалистка из Казахстана Назым Кызайбай в весовой категории до 54 килограммов одержала победу над кореянкой Им Э Джи и вышла в четвертьфинал.

Напомним, на турнире в Китае, который завершится 21 июня, принимает участие 17 казахстанских боксёров.