Олимпийский призер Нурбек Оралбай проиграл узбекистанцу в четвертьфинале этапа Кубка мира

В очередной соревновательный день от сборной Казахстана выступал один из лидеров команды серебряный призер Олимпийских игр 2024 года Нурбек Оралбай.
В поединке четвертьфинальной стадии в весовой категории до 90 килограммов он встречался с узбекистанским боксером Турабеком Хабибуллаевым. Бой завершился раздельным решением в пользу представителя Узбекистана. Это третье потеря для сборной Казахстана. Ранее выступление на ЭКМ в Гуйяне завершили Тимур Кабдешов, Наталья Богданова,
Еще одна олимпийская медалистка из Казахстана Назым Кызайбай в весовой категории до 54 килограммов одержала победу над кореянкой Им Э Джи и вышла в четвертьфинал.
Напомним, на турнире в Китае, который завершится 21 июня, принимает участие 17 казахстанских боксёров.