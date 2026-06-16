Олимпийский призер Нурбек Оралбай проиграл узбекистанцу в четвертьфинале этапа Кубка мира

В поединке четвертьфинальной стадии в весовой категории до 90 килограммов он встречался с узбекистанским боксером Турабеком Хабибуллаевым. Бой завершился раздельным решением в пользу представителя Узбекистана. Это третье потеря для сборной Казахстана. Ранее выступление на ЭКМ в Гуйяне завершили Тимур Кабдешов, Наталья Богданова,