Алекс Перейра — о поражении Гану: «Попросил UFC о реванше. Если посмотреть видео, можно увидеть несколько ударов и локтей в затылок. Таких рефери нужно наказывать»

Я заранее говорил об этом рефери [Херб Дин] и просил за этим следить. Если посмотреть видео, можно увидеть несколько ударов и локтей в затылок. Таких рефери нужно наказывать", — сказал Алекс Перейра.
На турнире UFC в Белом доме Алекс Перейра проиграл Сирилу Гану техническим нокаутом в бою за временный пояс в тяжелом весе.
Провальный дебют Перейры в тяжах: шел за третьим поясом, а попал под бомбардировку Гана.
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Биография Алекса Перейры: карьера и личная жизнь бойца UFC
В мир смешанных единоборств попадают очень разные спортсмены. И у многих именно карьера в ММА — венец спортивной истории. Но Алекс Перейра сделал себе крутое имя ещё в кикбоксинге. А переход в «бои без правил» только укрепил его статус топового бойца. В биографию спортсмена уместились бедность, проблемы с алкоголем и итоговый тотальный успех. Обо всём этом — в нашем материале.Читать дальше