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Алекс Перейра — о поражении Гану: «Попросил UFC о реванше. Если посмотреть видео, можно увидеть несколько ударов и локтей в затылок. Таких рефери нужно наказывать»

"Попросил UFC организовать нам с Ганом незамедлительный реванш. Это был лаки-джеб. Для него это был шанс всей жизни. У этого парня длинная история такого — грязные удары, удары по затылку.

Источник: Спортс‘’

Я заранее говорил об этом рефери [Херб Дин] и просил за этим следить. Если посмотреть видео, можно увидеть несколько ударов и локтей в затылок. Таких рефери нужно наказывать", — сказал Алекс Перейра.

На турнире UFC в Белом доме Алекс Перейра проиграл Сирилу Гану техническим нокаутом в бою за временный пояс в тяжелом весе.

Провальный дебют Перейры в тяжах: шел за третьим поясом, а попал под бомбардировку Гана.

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