Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Царукян — Топурии: «Как только заработает Face ID, поменяй рекорд на 17−1»

«Как только заработает Face ID, поменяй рекорд на 17−1», — написал Царукян в соцсетях.

Источник: Спортс‘’

На турнире UFC в Белом доме Илия Топурия проиграл Джастину Гейджи техническим нокаутом в поединке за пояс в легком весе.

До боя Топурия указал в профиле инстаграма, что его рекорд в MMA — 18−0. После поражения он убрал упоминание.

Как Гейджи взломал Топурию?

Илия Топурия проиграл. Почему я не удивлен.

Узнать больше по теме
Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше