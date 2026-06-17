Царукян — Топурии: «Как только заработает Face ID, поменяй рекорд на 17−1»

На турнире UFC в Белом доме Илия Топурия проиграл Джастину Гейджи техническим нокаутом в поединке за пояс в легком весе.
До боя Топурия указал в профиле инстаграма, что его рекорд в MMA — 18−0. После поражения он убрал упоминание.
Как Гейджи взломал Топурию?
Илия Топурия проиграл. Почему я не удивлен.
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Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.Читать дальше