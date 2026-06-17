Конор — о схожести с Топурией: «Те же татуировки, говорит те же вещи, делает те же движения. Мне он даже нравится»

11 июля на UFC 329 Конор Макгрегор проведет бой в полусреднем весе против Макса Холлоуэя. Для него это первый поединок за последние пять лет.
Конор Макгрегор — о бое с Махачевым: «Там есть история. Я открыт для этого».
«У него те же татуировки, он говорит те же вещи, делает те же движения. Он собирался орать на взвешивании точно так же. Он нормальный. И мне даже, пожалуй, нравится», — сказал Конор Макгрегор.
11 июля на UFC 329 Конор Макгрегор проведет бой в полусреднем весе против Макса Холлоуэя. Для него это первый поединок за последние пять лет.
Конор Макгрегор — о бое с Махачевым: «Там есть история. Я открыт для этого».