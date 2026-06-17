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Конор — о схожести с Топурией: «Те же татуировки, говорит те же вещи, делает те же движения. Мне он даже нравится»

«У него те же татуировки, он говорит те же вещи, делает те же движения. Он собирался орать на взвешивании точно так же. Он нормальный. И мне даже, пожалуй, нравится», — сказал Конор Макгрегор.

11 июля на UFC 329 Конор Макгрегор проведет бой в полусреднем весе против Макса Холлоуэя. Для него это первый поединок за последние пять лет.

Конор Макгрегор — о бое с Махачевым: «Там есть история. Я открыт для этого».