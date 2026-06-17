Перейра показал фото затылка с синяками после ударов Гана: «Бойцы должны бороться за то, чтобы отстранить рефери, который допускает такие ошибки»

«Это изменится только тогда, когда бойцы начнут бороться за то, чтобы отстранить рефери, который допускает такие ошибки. Давайте предотвратим это, чтобы то же самое не произошло с вами! У нас есть сила для этого. Я гарантирую!» — написал Перейра.