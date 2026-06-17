Перейра показал фото затылка с синяками после ударов Гана: «Бойцы должны бороться за то, чтобы отстранить рефери, который допускает такие ошибки»

«Это изменится только тогда, когда бойцы начнут бороться за то, чтобы отстранить рефери, который допускает такие ошибки. Давайте предотвратим это, чтобы то же самое не произошло с вами! У нас есть сила для этого. Я гарантирую!» — написал Перейра.
Поединок Перейры и Гана судил Херб Дин. Ган победил техническим нокаутом во втором раунде.
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Биография Алекса Перейры: карьера и личная жизнь бойца UFC
В мир смешанных единоборств попадают очень разные спортсмены. И у многих именно карьера в ММА — венец спортивной истории. Но Алекс Перейра сделал себе крутое имя ещё в кикбоксинге. А переход в «бои без правил» только укрепил его статус топового бойца. В биографию спортсмена уместились бедность, проблемы с алкоголем и итоговый тотальный успех. Обо всём этом — в нашем материале.Читать дальше