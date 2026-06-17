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Перейра попросил Уайта отстранить рефери Дина после боя с Ганом: «Как это делают с бойцами, когда они портят имидж организации»

Алекс Перейра обратился к Дане Уайту с критикой рефери поединка с Сирилом Ганом Херба Дина.

«Дана, тебе следует показать пример, как это делают с бойцами, когда они портят имидж организации», — написал Перейра.

Позже Алекс выложил фото с перечеркнутым Дином и репостнул видео с боксером Причардом Колоном, который после попадания по затылку стал инвалидом.

Поединок Перейры и Гана судил Херб Дин. Ган победил техническим нокаутом во втором раунде.

Перейра показал фото затылка с синяками после ударов Гана: «Бойцы должны бороться за то, чтобы отстранить рефери, который допускает такие ошибки».

Алекс Перейра — о поражении Гану: «Попросил UFC о реванше. Если посмотреть видео, можно увидеть несколько ударов и локтей в затылок. Таких рефери нужно наказывать».

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