Перейра попросил Уайта отстранить рефери Дина после боя с Ганом: «Как это делают с бойцами, когда они портят имидж организации»

«Дана, тебе следует показать пример, как это делают с бойцами, когда они портят имидж организации», — написал Перейра.
Позже Алекс выложил фото с перечеркнутым Дином и репостнул видео с боксером Причардом Колоном, который после попадания по затылку стал инвалидом.
Поединок Перейры и Гана судил Херб Дин. Ган победил техническим нокаутом во втором раунде.
Перейра показал фото затылка с синяками после ударов Гана: «Бойцы должны бороться за то, чтобы отстранить рефери, который допускает такие ошибки».
Алекс Перейра — о поражении Гану: «Попросил UFC о реванше. Если посмотреть видео, можно увидеть несколько ударов и локтей в затылок. Таких рефери нужно наказывать».