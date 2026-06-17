Херб Дин записал видео, объяснив правила по ударам по затылку: «Есть путанница, потому что в боксе все иначе. Мы ориентируемся на основание черепа»

"Здесь есть путанница, потому что в боксе все иначе. Мы ориентируемся на основание черепа или затылочно-шейное сочленение, оно охватывает позвоночник.
Надеюсь, это было полезно", — подписал видео Дин.
Сирил Ган победил Перейру техническим нокаутом во втором раунде.
Перейра попросил Уайта отстранить рефери Дина после боя с Ганом: «Как это делают с бойцами, когда они портят имидж организации».
Перейра показал фото затылка с синяками после ударов Гана: «Бойцы должны бороться за то, чтобы отстранить рефери, который допускает такие ошибки».
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Биография Алекса Перейры: карьера и личная жизнь бойца UFC
В мир смешанных единоборств попадают очень разные спортсмены. И у многих именно карьера в ММА — венец спортивной истории. Но Алекс Перейра сделал себе крутое имя ещё в кикбоксинге. А переход в «бои без правил» только укрепил его статус топового бойца. В биографию спортсмена уместились бедность, проблемы с алкоголем и итоговый тотальный успех. Обо всём этом — в нашем материале.Читать дальше