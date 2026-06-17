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Херб Дин записал видео, объяснив правила по ударам по затылку: «Есть путанница, потому что в боксе все иначе. Мы ориентируемся на основание черепа»

Рефери UFC Херб Дин записал видео, в котором объяснил правила по ударам по затылку. Ранее Алекс Перейра попросил Дану Уайта отстранить Дина.

"Здесь есть путанница, потому что в боксе все иначе. Мы ориентируемся на основание черепа или затылочно-шейное сочленение, оно охватывает позвоночник.

Надеюсь, это было полезно", — подписал видео Дин.

Сирил Ган победил Перейру техническим нокаутом во втором раунде.

Перейра попросил Уайта отстранить рефери Дина после боя с Ганом: «Как это делают с бойцами, когда они портят имидж организации».

Перейра показал фото затылка с синяками после ударов Гана: «Бойцы должны бороться за то, чтобы отстранить рефери, который допускает такие ошибки».

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