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Капитан сборной Казахстана Айбек Оралбай стал чемпионом Кубка мира по боксу

Капитан национальной мужской сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай выступил в финале второго этапа Кубка мира в Гуяйне (Китай), передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Дирекция развития спорта

Казахстанский боксер выступает в весовой категории свыше 90 килограммов. Соперником Айбек Оралбая был представитель сборной Германии Никита Путилов. Схватка завершилась победой капитан национальной команды единогласным решением судей с итоговым счетом 5:0. Таким образом, Айбек Оралбай стал победителем этапа Кубка мира в Гуйяне.

Это пятая золотая медаль сборной Казахстана на соревнованиях в Китае. Ранее чемпионами стали Санжар Ташкенбай, Абылайхан Жусупов, Назым Кызайбай и Виктория Графеева.

Также в активе казахстанской команды три бронзовые награды, которые принесли Аида Абикеева, Дина Исламбекова и Валерия Аксенова.