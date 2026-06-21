Капитан сборной Казахстана Айбек Оралбай стал чемпионом Кубка мира по боксу

Казахстанский боксер выступает в весовой категории свыше 90 килограммов. Соперником Айбек Оралбая был представитель сборной Германии Никита Путилов. Схватка завершилась победой капитан национальной команды единогласным решением судей с итоговым счетом 5:0. Таким образом, Айбек Оралбай стал победителем этапа Кубка мира в Гуйяне.