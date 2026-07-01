Стал известен соперник Тайсона Фьюри перед боем с Энтони Джошуа

На счету 37-летнего британца Фьюри 35 побед (24 нокаутом), два поражения и ничья. В 2025 году он объявлял о завершении карьеры, а в апреле 2026-го вновь вернулся на ринг, победив россиянина Арсланбека Махмудова, выступающего под канадским флагом.