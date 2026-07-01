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Стал известен соперник Тайсона Фьюри перед боем с Энтони Джошуа

Фьюри 24 июля в Таиланде встретится 46-летним поляком Мариушом Вахой. Бой состоится за день до выхода Энтони Джошуа на ринг в Саудовской Аравии. Оба боя станут разминочными перед очным противостоянием британских супертяжеловесов.

Источник: AP 2024

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри проведет поединок против поляка Мариуша Ваха, сообщает The Ring.

Бой в супертяжелом весе состоится 24 июля в Таиланде.

Поединок с Вахом станет для 37-летнего Фьюри «разминочным» перед ожидаемым боем с Энтони Джошуа, который, как ожидается, состоится позднее в этом году.

Сам Джошуа на день позже, 25 июля, встретится с Кристианом Пренгой в Саудовской Аравии.

Как сообщил промоушен Gold Star Promotions в социальных сетях, вся прибыль от продажи билетов на турнир будет направлена на благотворительность. Бойцу также вручат первый в истории гуманитарный титул WBC.

На счету 37-летнего британца Фьюри 35 побед (24 нокаутом), два поражения и ничья. В 2025 году он объявлял о завершении карьеры, а в апреле 2026-го вновь вернулся на ринг, победив россиянина Арсланбека Махмудова, выступающего под канадским флагом.

Ваху 46 лет, на его счету 39 побед (20 нокаутом) и 13 поражений. В 2015 году он проиграл нокаутом Александру Поветкину.