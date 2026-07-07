Стал известен новый соперник российского чемпиона WBA

Российский чемпион WBA в тяжелом весе Мурат Гассиев проведет поединок с немцем Питером Кадиру на турнире в Москве 11 июля, сообщается на сайте Федерации бокса России.
Гассиев должен был выйти на бой с чемпионом Олимпиады-2016 французом Тони Йока, но тот получил травмы спины.
Гассиев в декабре 2025 года стал регулярным чемпионом WBA, победив болгарина Кубрата Пулева, а в июле стал полноправным обладателем титула после отказа от пояса украинца Александра Усика.
Кадиру — победитель юношеских Олимпийских игр-2014, на его счету 23 победы и одно поражение на профессиональном ринге.
У Гассиева 33 победы и два проигрыша.