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Стал известен новый соперник российского чемпиона WBA

Соперник Мурата Гассиева получил травму незадолго до боя. Вместо француза Йока россиянин встретится с немцем Кадиру 11 июля.

Источник: РБК Спорт

Российский чемпион WBA в тяжелом весе Мурат Гассиев проведет поединок с немцем Питером Кадиру на турнире в Москве 11 июля, сообщается на сайте Федерации бокса России.

Гассиев должен был выйти на бой с чемпионом Олимпиады-2016 французом Тони Йока, но тот получил травмы спины.

Гассиев в декабре 2025 года стал регулярным чемпионом WBA, победив болгарина Кубрата Пулева, а в июле стал полноправным обладателем титула после отказа от пояса украинца Александра Усика.

Кадиру — победитель юношеских Олимпийских игр-2014, на его счету 23 победы и одно поражение на профессиональном ринге.

У Гассиева 33 победы и два проигрыша.