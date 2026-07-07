WBO обязала Бивола провести титульный бой против Каллума Смита

Сторонам предоставлен срок в 20 дней для проведения переговоров и достижения соглашения по чемпионскому поединку. В случае неудачи будут назначены промоутерские торги, а титул может быть объявлен вакантным, если кто-либо из боксеров не сможет принять участие в поединке по какой-либо причине, включая травму или любые другие обстоятельства.