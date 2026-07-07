WBO обязала Бивола провести титульный бой против Каллума Смита

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрия Бивола провести защиту своего титула против временного чемпиона британца Каллума Смита, сообщает пресс-служба организации в соцсети Х.
Сторонам предоставлен срок в 20 дней для проведения переговоров и достижения соглашения по чемпионскому поединку. В случае неудачи будут назначены промоутерские торги, а титул может быть объявлен вакантным, если кто-либо из боксеров не сможет принять участие в поединке по какой-либо причине, включая травму или любые другие обстоятельства.
30 мая Бивол победил немца Михаэля Айферта единогласным решением судей в титульном бою за пояса WBA и IBF. На его счету 25 побед (11 нокаутом) и одно поражение — от Артура Бетербиева в финале турнира за звание абсолютного чемпиона мира.
В активе 36-летнего Смита 31 победа (23 нокаутом) при двух поражениях (от Сауля Альвареса и Артура Бетербиева).
Бивол и Смит уже встречались на любительском уровне в феврале 2012 года — тогда победил россиянин.