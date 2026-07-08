Спарринговал с Усиком и мстил сопернику за пьянство. Что известно о следующем оппоненте Гассиева

Вечером 11 июля в Москве состоится турнир IBA Pro 19, в главном событии которого Мурат Гассиев проведет поединок против немецкого боксера с ганскими корнями Питера Кадиру. Изначально соперником россиянина должен был стать Тони Йока, но француз снялся из-за травмы. После того как Александр Усик освободил пояса, Гассиев проведет первый бой в статусе полноценного чемпиона мира. Кадиру не идеальный претендент на пояс, но боксер с интересным прошлым. Рассказываем несколько самых любопытных историй об оппоненте Гассиева.
Как отомстил сопернику за пьянство
В 2014 году, когда Питеру было 16 лет, он отправился на молодежный чемпионат мира, который одновременно был отборочным турниром на юношеские Олимпийские игры. Кадиру дошел до финала, но там уступил американскому тяжеловесу Дармани Року. Сначала Питер был горд собой: серебро чемпионата мира — это серьезное достижение. Но все изменилось в тот же вечер.
Гуляя, Кадиру наткнулся на вечеринку, где увидел своего недавнего обидчика. Американец лежал на полу с голым животом, в обнимку с бутылкой водки, будучи настолько пьяным, что с трудом мог пошевелиться. Его друзья смеялись над ним. Для дисциплинированного Кадиру это стало настоящим шоком и ударом по самолюбию. «Я был зол на самого себя. Я думал: как я мог проиграть вот этому парню?!» — вспоминал Питер в подкасте Hamburg auf die eins.
Это зрелище породило в нем настоящую одержимость — в последующие месяцы Питер тренировался как сумасшедший. Он признается, что на самой юношеской Олимпиаде в Нанкине его вообще не интересовали другие соперники или медали — он приехал туда только ради Рока. И судьба свела их в финале. Выйдя на ринг, разъяренный немец деклассировал американца, выиграв каждый раунд у всех судей. Питер признается, что в тот момент чувство триумфа над конкретным человеком принесло ему даже больше радости, чем сама золотая олимпийская медаль. Лишь вернувшись в Германию и увидев реакцию прессы, он осознал масштаб своего достижения.
Как обрел Бога после единственного поражения
В профессиональном рекорде Кадиру зияет одна пробоина — сенсационное поражение нокаутом в первом раунде от аргентинца Аумады. В интервью Питер не ищет оправданий: он признает, что вышел на ринг «спящим». Он недооценил соперника, был абсолютно не сфокусирован, а его мысли были заняты накопившимися личными проблемами. По его словам, если бы он подрался с этим аргентинцем еще 10 раз, он выиграл бы все 10 боев, но в тот вечер поплатился за свою халатность.
Для проспекта поражение нокаутом на старте карьеры означает потерю спонсоров, денег и статуса. Поражение стало помехой для карьеры Питера, но именно оно полностью изменило его жизнь. Находясь на эмоциональном дне, он нашел Бога. Питер, который до этого ни во что не верил, стал глубоко религиозным христианином-протестантом. Теперь его главная ментальная опора — это Библия. Он верит, что это поражение сбило с него спесь и уберегло от больших ошибок в будущем.
Как спарринговал с Усиком, Джошуа и Дюбуа
Кадиру — один из самых востребованных спарринг-партнеров в мире. Он работал в тренировочных лагерях с Даниэлем Дюбуа, Энтони Джошуа и Александром Усиком. Сравнивая их, Питер отмечает невероятную физическую мощь британцев: по его словам, у Дюбуа самый тяжелый и жесткий джеб, а у Джошуа — самый сокрушительный удар справа (кросс). Когда ты смотришь на Джошуа, ты видишь Халка, гору мышц.
Но наибольшее потрясение Кадиру испытал от работы с Александром Усиком, с которым он провел в Испании целых два месяца. Когда Питер впервые увидел украинца, впечатление было неоднозначным: «Усик выглядит как обычный человек. Когда он заходит в зал, можно подумать, что это IT-специалист или парень, который просто работает в этом здании». Но как только начался спарринг, немец понял, почему Усик — номер один.
Питер признается, что в первых спаррингах Усик просто уничтожал его. Кадиру приходилось глухо держать блок, чтобы выжить. Александр поразил его своим таймингом, нечеловеческой выносливостью, невероятно быстрыми ногами и точностью каждого движения. В отличие от тяжеловесов, которые полагаются на один удар, Усик ломает соперников интеллектом и темпом. Со временем Питер адаптировался: он начал опускать руки, огрызаться и жестко попадать. Команда Усика отправляла других спарринг-партнеров домой, но Питера просили остаться, так как он давал чемпиону отличную конкуренцию. Этот лагерь стал для Кадиру главным уроком в карьере — он понял, что на самом высоком уровне решает не атлетичность, а боксерский ай-кью.
Как на него повлияли движение Black Lives Matter и Мухаммед Али
Питер — немец с ганскими корнями, и тема расизма проходит красной нитью через его жизнь. Его главным спортивным кумиром является Мухаммед Али. Кадиру часто выходит на бои в полностью черных или черно-белых шортах — это прямая дань уважения великому чемпиону. Питер восхищается Али не только за стиль боя, но и за его политическую позицию: за то, что тот пожертвовал лучшими годами своей карьеры, отказавшись служить во Вьетнаме ради своих убеждений.
В разговоре с Даниэлем Аминати Питер признался, что движение Black Lives Matter и кадры гибели Джорджа Флойда глубоко потрясли его. Увидев это, он поймал себя на пугающей мысли: «Ведь на его месте мог быть я». Кадиру не испытывает ненависти к полиции или белым людям, он считает, что корень расизма — в невежестве и страхе людей перед теми, кого они не знают.
Самый большой страх тяжеловеса — не нокаут на ринге, а то, что его маленькая дочь Лила однажды столкнется с расизмом. Питер признается, что хотел бы сказать ей, что плохих людей не бывает, но понимает, что обязан подготовить ее к жестокости реального мира.
Евгений Нарижный