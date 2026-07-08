Спарринговал с Усиком и мстил сопернику за пьянство. Что известно о следующем оппоненте Гассиева

Это зрелище породило в нем настоящую одержимость — в последующие месяцы Питер тренировался как сумасшедший. Он признается, что на самой юношеской Олимпиаде в Нанкине его вообще не интересовали другие соперники или медали — он приехал туда только ради Рока. И судьба свела их в финале. Выйдя на ринг, разъяренный немец деклассировал американца, выиграв каждый раунд у всех судей. Питер признается, что в тот момент чувство триумфа над конкретным человеком принесло ему даже больше радости, чем сама золотая олимпийская медаль. Лишь вернувшись в Германию и увидев реакцию прессы, он осознал масштаб своего достижения.