Макгрегор сорвал с Холлоуэя очки на первой битве взглядов

Поединок Макгрегора и Холлоуэя пройдет 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне.
Чейл Соннен: «Холлоуэй — худший вариант из возможных для Макгрегора. Зачем ему драться с ним?».
Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй провели первую битву взглядов. Конор сорвал с соперника очки.
Поединок Макгрегора и Холлоуэя пройдет 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне.
Чейл Соннен: «Холлоуэй — худший вариант из возможных для Макгрегора. Зачем ему драться с ним?».