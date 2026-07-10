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Макгрегор сорвал с Холлоуэя очки на первой битве взглядов

Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй провели первую битву взглядов. Конор сорвал с соперника очки.

Поединок Макгрегора и Холлоуэя пройдет 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне.

Чейл Соннен: «Холлоуэй — худший вариант из возможных для Макгрегора. Зачем ему драться с ним?».