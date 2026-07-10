Гассиев оказался легче Кадиру перед боем в Москве

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Россиянин Мурат Гассиев оказался легче немца Питера Кадиру более чем на 10 килограммов перед их поединком в Москве за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе, сообщается в Telegram-канале Федерации бокса России.
Вес россиянина по итогам церемонии взвешивания составил 104,2 кг, Кадиру — 116,7 кг. Предстоящий поединок возглавит турнир IBA.PRO 19, который пройдет 11 июля.
Гассиеву 32 года. На профессиональном ринге он одержал 33 победы (26 — нокаутом) при двух поражениях. Он является бывшим объединенным чемпионом мира по версии WBA (2018) и Международной федерации бокса (2016−2018) в первом тяжелом весе. В декабре на турнире IBA.PRO 13 в Дубае Гассиев досрочно победил болгарина Кубрата Пулева и завоевал пояс WBA World, став регулярным чемпионом по версии организации. 26 июня экс-абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик заявил об отказе от чемпионских титулов, после чего россиянин был признан полноценным чемпионом.
Кадиру 29 лет. Он одержал 23 победы при одном поражении в профессиональной карьере. С 2024 года немец владеет титулом интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF). На любительском уровне Кадиру становился чемпионом юношеских Олимпийских игр (2014) и серебряным призером чемпионата мира среди молодежи (2014).