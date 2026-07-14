Бизнесмен Козьяков выплатил Константину Цзю свыше 4 млн рублей в счет погашения долга

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Предприниматель Игорь Козьяков выплатил часть долга бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Константину Цзю, который написал на бизнесмена заявление о мошенничестве. Об этом ТАСС рассказала адвокат Козьякова Ольга Карлова.
«Козьяков выплатил Цзю 4 млн 200 тыс. рублей в счет погашения долга. Он выполняет свои обязательства перед займодателем, поэтому состава преступления по статье о мошенничестве тут нет», — сказала она. В настоящий момент проходит очная ставка между Цзю и Козьяковым.
Ранее сообщалось, что Цзю в 2018—2019 годах одолжил Игорю Козьякову в общей сложности 7 млн рублей, было оформлено два займа, но деньги возвращены не были. Тогда спортсмен обратился в полицию, отделом МВД по Головинскому району Москвы было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Козьяков находится под подпиской о невыезде.