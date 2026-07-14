Бизнесмен Козьяков выплатил Константину Цзю свыше 4 млн рублей в счет погашения долга

Ранее сообщалось, что Цзю в 2018—2019 годах одолжил Игорю Козьякову в общей сложности 7 млн рублей, было оформлено два займа, но деньги возвращены не были. Тогда спортсмен обратился в полицию, отделом МВД по Головинскому району Москвы было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).