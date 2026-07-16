Немков — о призыве Конора признать его бой с Холлоуэем несостоявшимся: «Если он христианин, стоит вести себя попроще»

"Конор — шоумен. Он может из мухи раздуть слона. Макгрегор, возможно, вышел травмированным или получил повреждение в самом бою. Ему нужно отдать должное за его шоу.
Конору нужно смириться. Если он христианин, стоит вести себя попроще. Если Макгрегор покажет еще один такой бой, то интерес к нему и ММА у людей пропадет. Потому что он сперва поднял интерес своими поединками, а теперь все смеются над его последним выступлением", — сказал Немков.
12 июля на UFC 329 Макгрегор проиграл Холлоуэю техническим нокаутом — на первой минуте боя он травмировал ногу и не смог продолжить. После этого Конор заявил, что бой нужно признать несостоявшимся.
Травма Конора — идеальный сценарий для всех.
«Я не в форме? Чушь, дьявол смотрит мне в лицо». Ох, Конор проживает провал.