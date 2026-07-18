Костя Цзю провел восемь часов в полиции на очной ставке

Цзю утверждает, что в 2018—2019 годах одолжил предпринимателю 7 миллиона рублей на развитие сети центров под высокие проценты (до 34% годовых). По словам боксера, изначально выплаты шли регулярно, но затем прекратились. На данный момент основной долг не возвращен, а обещанные проценты не выплачиваются. Цзю выиграл гражданский суд, однако получить деньги так и не смог, из-за чего обратился в полицию.