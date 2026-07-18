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Костя Цзю провел восемь часов в полиции на очной ставке

В Москве прошла восьмичасовая очная ставка между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Константином Цзю и создателем детского центра «Катюша» Игорем Козьяковым. Об этом сообщает «Коммерсант». Встреча состоялась в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденного в ноябре 2025 года после заявления спортсмена.

Источник: Getty Images

Цзю утверждает, что в 2018—2019 годах одолжил предпринимателю 7 миллиона рублей на развитие сети центров под высокие проценты (до 34% годовых). По словам боксера, изначально выплаты шли регулярно, но затем прекратились. На данный момент основной долг не возвращен, а обещанные проценты не выплачиваются. Цзю выиграл гражданский суд, однако получить деньги так и не смог, из-за чего обратился в полицию.

Козьяков отрицает умысел на хищение, заявляя, что задержки выплат вызваны объективными причинами — падением доходов центра во время пандемии COVID-19. Предприниматель подчеркивает, что всегда намеревался вернуть средства полностью. По его данным, подтвержденная сумма уже выплаченных средств составляет более 4,2 миллиона рублей. Кроме того, дети Цзю бесплатно посещали «Катюшу» с 2017 по 2022 год, что предприниматель считает встречным требованием для зачета долга.

Козьяков также указал, что заем был обеспечен залогом прав требования к родителям на сумму 707 тысяч руб., которой спортсмен мог воспользоваться для взыскания, но не сделал этого. Предприниматель предлагал закрыть спор мировым соглашением с единовременной выплатой 4 миллиона рублей, однако Цзю отказался, потребовав полного погашения всей суммы сразу.

Защита бизнесмена настаивает на гражданско-правовом характере конфликта. Адвокат Ольга Карлова сообщила, что полиция необоснованно отклонила ходатайство о ведении видеозаписи ставки и отвела ряд вопросов к потерпевшему. По мнению защиты, наличие вступивших в силу судебных решений и встречных исков исключает состав преступления, так как отсутствует изначальный умысел на обман.

На сегодняшний день арбитраж признал банкротом ООО «ИК-Концерн», а в отношении самого Козьякова введена процедура реструктуризации долгов. Сумма основного спора без учета услуг сада оценивается примерно в 2,7 млн рублей.