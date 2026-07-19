PFL в Остине: Эблин нокаутировал Касанганая в бою за временный пояс, Хизриев и Савичева дебютировали победами

Эблин победил техническим нокаутом в третьем раунде. Теперь его рекорд 18−1, единственное поражение Эблин потерпел в бою с действующим чемпионом Костелло ван Стенисом. Рекорд Касанганая — 20−7.
В предварительном карде Гамид Хизриев дебютировал в PFL и победил в первом раунде твистером внука Мухаммеда Али — Бьяджо Али Уолша.
Александра Савичева также успешно дебютировала в PFL и победила Андреа Васкес раздельным решением судей.
Результаты турнира PFL.
Джонни Эблин (18−1) победил Импа Касанганая (20−7) техническим нокаутом в третьем раунде в бою за временный пояс в среднем весе.
Гамид Хизриев (7−0) победил Бьяджо Али Уолша (4−2) болевым приемом в первом раунде.
Александра Савичева (8−2) победила Андреа Васкес (8−4) раздельным решением судей.
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