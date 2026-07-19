PFL в Остине: Эблин нокаутировал Касанганая в бою за временный пояс, Хизриев и Савичева дебютировали победами

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Биография Мухаммеда Али: карьера и личная жизнь боксера

Кассиус Клей, которого неискушенная публика знает под именем Мухаммеда Али, возможно, является величайшим боксером всех времен. Поведение на ринге, техника и активная гражданская позиция сделали из него легенду мирового спорта. Биография и все достижения Мухаммеда Али только подтверждают статус боксера.