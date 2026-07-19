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IBA Bare Knuckle в Майами: Вячеслав Борщев победил Элвина Брито в дебютном бою на голых кулаках

В Майами завершился турнир по кулачным боям IBA Bare Knuckle. В главном поединке экс-боец UFC Вячеслав Борщев дрался с Элвином Леоном Брито.

Бой продлился все пять раундов. Борщев победил единогласным решением судей — 49:46, 50:45, 48:47.

В соглавном бою вечера Алан Саламов нокаутировал Маркуса Суареса в первом раунде.

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