Дрикус Дю Плесси победил Камару Усмана в главном бою на UFC Fight Night 281

Поединок продлился все пять раундов. Дю Плесси победил единогласным решением судей — 50:45, 49:46, 49:46.
Для Дю Плесси эта победа стала 24-й в карьере при трех поражениях. Он закрыл проигрыш от Хамзата Чимаева, с которым дрался в августе прошлого года.
Усман проиграл пятый бой в карьере при 21 победе. Для Камару это поражение стало четвертым в пяти последних боях.
Дана Уайт: «Кто станет следующим соперником Стрикленда? Для начала нужно узнать, как завершится бой дю Плесси и Усмана».
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