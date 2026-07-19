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Дрикус Дю Плесси победил Камару Усмана в главном бою на UFC Fight Night 281

В Оклахоме прошел турнир UFC Fight Night 281. Главным событием вечера стал бой в среднем весе между Дрикусом Дю Плесси и Камару Усманом.

Источник: Спортс‘’

Поединок продлился все пять раундов. Дю Плесси победил единогласным решением судей — 50:45, 49:46, 49:46.

Для Дю Плесси эта победа стала 24-й в карьере при трех поражениях. Он закрыл проигрыш от Хамзата Чимаева, с которым дрался в августе прошлого года.

Усман проиграл пятый бой в карьере при 21 победе. Для Камару это поражение стало четвертым в пяти последних боях.

Дана Уайт: «Кто станет следующим соперником Стрикленда? Для начала нужно узнать, как завершится бой дю Плесси и Усмана».

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