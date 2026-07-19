Камару Усман после боя с Дю Плесси: «50:45? Куда судьи вообще смотрят»

"Не люблю ныть после поражений, но 50:45… Куда судьи вообще смотрят? Дрикус — большой парень, в начале боя он поймал меня ударом, когда большой палец зашел мне в глаз. Было тяжело найти дистанцию и как следует сделать проход в ноги. Дю Плесси — жесткий соперник, снимаю перед ним шляпу. У меня редко не получается включиться в бою, но иногда такое бывает.