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Камару Усман после боя с Дю Плесси: «50:45? Куда судьи вообще смотрят»

Экс-чемпион UFC Камару Усман раскритиковал судейское решение в бою с Дрикусом Дю Плесси на UFC Fight Night 281. Все трое судей отдали победу Дю Плесси — 50:45, 49:46, 49:46.

Источник: Спортс‘’

"Не люблю ныть после поражений, но 50:45… Куда судьи вообще смотрят? Дрикус — большой парень, в начале боя он поймал меня ударом, когда большой палец зашел мне в глаз. Было тяжело найти дистанцию и как следует сделать проход в ноги. Дю Плесси — жесткий соперник, снимаю перед ним шляпу. У меня редко не получается включиться в бою, но иногда такое бывает.

Как видите, я все еще хорош. Нужно проанализировать ошибки. Мы вернемся в зал и все обсудим. Средний или полусредний дивизион? Буду там, где больше возможностей", — сказал Усман.

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