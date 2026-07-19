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Дрикус дю Плесси про бой с Усманом: «Фанаты заслуживают такое шоу, а не бой, когда один лежит сверху и побеждает идиотским решением»

Экс-чемпион UFC Дрикус дю Плесси надеется, что победа решением судей над Камару Усманом на UFC Fight Night 281 выведет его на титульный бой.

"Если ты боец с доминантной борьбой, то именно так нужно выходить и биться в главном событии. Этого воина я буду уважать всю жизнь, потому что он устроил шоу. Вы заслуживаете таких боев, а не когда один лежит сверху и побеждает идиотским решением. Спасибо Усману, что дал мне такой бой и посвятил многие годы жизни, чтобы радовать фанатов.

Я не летел вперед как сумасшедший, когда пробивал Камару. Его вело, но мы работали над самообладанием. Нокаутировать оппонента всегда успеешь. К тому же у него одна из самых крепких голов, по которой я бил. Я вернулся, теперь пора вернуть мой пояс. Думаю, такое выступление выведет меня на титульник", — сказал дю Плесси.

Камару Усман после боя с Дю Плесси: «50:45? Куда судьи вообще смотрят».

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