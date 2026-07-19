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Бен Аскрен завершил карьеру после схватки с Мухаммадом: «Легкие болят, ноги не держат. Это мой последний выход на ковер»

Экс-боец UFC Бен Аскрен объявил об уходе из спорта после борцовской схватки с Белалом Мухаммадом на турнире RAF 11.

Источник: Спортс‘’

«Легкие болят, ноги уже просто не держали. Это точно мой последний выход на ковер. Я прошел через разное дерьмо за последний год. Были моменты, когда я не мог самостоятельно есть, не мог встать и сходить в туалет. Но каждый день я просыпался и благодарил бога за шанс снова здесь оказаться. Я обещал богу, что проживу этот день с максимальной пользой. Я буду хорошо относиться к людям, буду работать над собой и постараюсь изменить мир к лучшему», — сказал Аскрен.

В июне 2025 года Аскрен перенес операцию по пересадке легких из-за пневмонии.

Чудо Аскрена: 2025-й — чуть не умер из-за пневмонии, 2026-й — схватка с экс-чемпионом UFC.