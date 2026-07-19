Колби Ковингтон и Белал Мухаммад устроили драку на пресс-конференции после RAF 11

Ковингтон и Мухаммад переругивались на протяжении всей пресс-конференции. В концовке Белал перебил Колби, когда у того спросили про трилогию с Камару Усманом. Ковингтон в ответ назвал Мухаммада уродливым, а его жену горгульей, после чего Белал начал потасовку и пнул Колби.
Ожидается, что их схватка пройдет 23 августа.
На RAF 11 Ковингтон победил Армана Царукяна со счетом 5−3, а Мухаммад выиграл у Бена Аскрена — 6−3.
Бен Аскрен завершил карьеру после схватки с Мухаммадом: «Легкие болят, ноги не держат. Это мой последний выход на ковер».