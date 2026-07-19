Колби Ковингтон и Белал Мухаммад устроили драку на пресс-конференции после RAF 11

Ковингтон и Мухаммад переругивались на протяжении всей пресс-конференции. В концовке Белал перебил Колби, когда у того спросили про трилогию с Камару Усманом. Ковингтон в ответ назвал Мухаммада уродливым, а его жену горгульей, после чего Белал начал потасовку и пнул Колби.