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Колби Ковингтон и Белал Мухаммад устроили драку на пресс-конференции после RAF 11

На пресс-конференции после борцовского турнира RAF 11 произошла драка между Колби Ковингтоном и Белалом Мухаммадом.

Ковингтон и Мухаммад переругивались на протяжении всей пресс-конференции. В концовке Белал перебил Колби, когда у того спросили про трилогию с Камару Усманом. Ковингтон в ответ назвал Мухаммада уродливым, а его жену горгульей, после чего Белал начал потасовку и пнул Колби.

Ожидается, что их схватка пройдет 23 августа.

На RAF 11 Ковингтон победил Армана Царукяна со счетом 5−3, а Мухаммад выиграл у Бена Аскрена — 6−3.

Бен Аскрен завершил карьеру после схватки с Мухаммадом: «Легкие болят, ноги не держат. Это мой последний выход на ковер».