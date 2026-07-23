Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Этим парням подарили титул». Фьюри высмеял Гассиева

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Тайсон Фьюри подверг критике нынешних обладателей титулов Фабио Уордли, Даниэля Дюбуа, Агита Кабайела и Мурата Гассиева. Британец считает, что они получили чемпионские пояса, не одержав значимых побед.

Источник: Рейтинг Букмекеров

«Всем этим ребятам титулы просто отдали. Они не выходили на бой с серьезным соперником, чтобы завоевать пояс. Уордли получил титул в подарок, как и Дюбуа, Кабайел и Гассиев. Как их можно сравнивать со мной? Я дрался с легендами бокса и побеждал их», — заявил Фьюри.

По словам британца, он находится на совершенно другом уровне по сравнению с действующими чемпионами.

«Они находятся в своей небольшой группе, а я стою на вершине Эмпайр-стейт-билдинг. У них нет ничего, что могло бы меня заинтересовать: ни денег, ни громких имён. Кто вообще знает этих людей?» — приводит слова Фьюри ESPN.