«Этим парням подарили титул». Фьюри высмеял Гассиева

«Всем этим ребятам титулы просто отдали. Они не выходили на бой с серьезным соперником, чтобы завоевать пояс. Уордли получил титул в подарок, как и Дюбуа, Кабайел и Гассиев. Как их можно сравнивать со мной? Я дрался с легендами бокса и побеждал их», — заявил Фьюри.