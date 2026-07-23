«Этим парням подарили титул». Фьюри высмеял Гассиева

«Всем этим ребятам титулы просто отдали. Они не выходили на бой с серьезным соперником, чтобы завоевать пояс. Уордли получил титул в подарок, как и Дюбуа, Кабайел и Гассиев. Как их можно сравнивать со мной? Я дрался с легендами бокса и побеждал их», — заявил Фьюри.
По словам британца, он находится на совершенно другом уровне по сравнению с действующими чемпионами.
«Они находятся в своей небольшой группе, а я стою на вершине Эмпайр-стейт-билдинг. У них нет ничего, что могло бы меня заинтересовать: ни денег, ни громких имён. Кто вообще знает этих людей?» — приводит слова Фьюри ESPN.