Назван вероятный соперник Усика по прощальному бою: «Мы ведем переговоры с Zuffa»

Ранее 39-летний Усик отказался от званий чемпиона мира WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе ради финального боя в профессиональном боксе.
«Усик против Уайлдера — определенно один из самых громких и самых реалистичных вариантов на данный момент. Мы ведем переговоры с Zuffa (боксерским промоушеном Дэйны Уайта. — Sport24). Но пока никакого соглашения нет, и финальные цифры по гонорару нужно согласовать», — заявил Лапин в интервью Seconds Out.
Александр Усик провел 25 боев на профессиональном ринге и одержал 25 побед. На счету американца Деонтея Уайлдера 45 выигрышей в 50 поединках.