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Назван вероятный соперник Усика по прощальному бою: «Мы ведем переговоры с Zuffa»

Сергей Лапин, директор украинского боксера Александра Усика, назвал вероятного соперника своего клиента по прощальному поединку.

Источник: Getty Images

Ранее 39-летний Усик отказался от званий чемпиона мира WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе ради финального боя в профессиональном боксе.

«Усик против Уайлдера — определенно один из самых громких и самых реалистичных вариантов на данный момент. Мы ведем переговоры с Zuffa (боксерским промоушеном Дэйны Уайта. — Sport24). Но пока никакого соглашения нет, и финальные цифры по гонорару нужно согласовать», — заявил Лапин в интервью Seconds Out.

Александр Усик провел 25 боев на профессиональном ринге и одержал 25 побед. На счету американца Деонтея Уайлдера 45 выигрышей в 50 поединках.