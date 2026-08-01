Назван вероятный соперник Усика по прощальному бою: «Мы ведем переговоры с Zuffa»

«Усик против Уайлдера — определенно один из самых громких и самых реалистичных вариантов на данный момент. Мы ведем переговоры с Zuffa (боксерским промоушеном Дэйны Уайта. — Sport24). Но пока никакого соглашения нет, и финальные цифры по гонорару нужно согласовать», — заявил Лапин в интервью Seconds Out.