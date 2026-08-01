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Усман Нурмагомедов нокаутировал Арчи Колгана в первом раунде на турнире PFL в Нью-Йорке

В Нью-Йорке прошел турнир PFL, который возглавил титульный бой в легком весе между Усманом Нурмагомедовым (22−0) и Арчи Колганом (15−1).

Поединок завершился победой Нурмагомедова нокаутом в первом раунде. Это первая победа Усмана нокаутом с 2021 года.

В феврале Нурмагомедов удушающим в третьем раунде победил Алфи Дэвиса. Усман начал карьеру в 2017 году и ни разу не проигрывал.

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