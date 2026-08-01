Усман Нурмагомедов нокаутировал Арчи Колгана в первом раунде на турнире PFL в Нью-Йорке

Поединок завершился победой Нурмагомедова нокаутом в первом раунде. Это первая победа Усмана нокаутом с 2021 года.
В феврале Нурмагомедов удушающим в третьем раунде победил Алфи Дэвиса. Усман начал карьеру в 2017 году и ни разу не проигрывал.
Усман снес самого сложного соперника за раунд и, кажется, попрощался с лигой! UFC — неизбежность?
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Биография Усмана Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца Bellator и PFL
Усман Нурмагомедов — один из самых перспективных спортсменов смешанного стиля из России. Это непобежденный в Bellator боец, которого многие уже ждут в UFC. Пока в его биографии есть только один чемпионский пояс, и в нашем материале мы расскажем, как он пришел к доминированию в одной из самых раскрученных лиг мира.Читать дальше