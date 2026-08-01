Усман Нурмагомедов провел последний бой по контракту с PFL: «MVP болтали, что Уайт не платит бойцам. Посмотрим, сколько сами MVP будут платить»

«Это мой последний бой [в PFL]. MVP [лига Джейка Пола, которая объединилась с PFL] болтали, что Дана [Уайт] не платит бойцам. Посмотрим, сколько сами MVP будут платить», — сказал после боя Нурмагомедов.
Усман провел в Bellator и PFL 12 боев (11−0, 1 NC), восемь раз дрался за титул.
Усман снес самого сложного соперника за раунд и, кажется, попрощался с лигой! UFC — неизбежность?
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Биография Усмана Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца Bellator и PFL
Усман Нурмагомедов — один из самых перспективных спортсменов смешанного стиля из России. Это непобежденный в Bellator боец, которого многие уже ждут в UFC. Пока в его биографии есть только один чемпионский пояс, и в нашем материале мы расскажем, как он пришел к доминированию в одной из самых раскрученных лиг мира.Читать дальше