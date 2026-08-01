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Усман Нурмагомедов провел последний бой по контракту с PFL: «MVP болтали, что Уайт не платит бойцам. Посмотрим, сколько сами MVP будут платить»

Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов после победы над Арчи Колганом нокаутом в первом раунде заявил, что провел в лиге последний бой.

Источник: Спортс‘’

«Это мой последний бой [в PFL]. MVP [лига Джейка Пола, которая объединилась с PFL] болтали, что Дана [Уайт] не платит бойцам. Посмотрим, сколько сами MVP будут платить», — сказал после боя Нурмагомедов.

Усман провел в Bellator и PFL 12 боев (11−0, 1 NC), восемь раз дрался за титул.

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