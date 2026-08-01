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Джейк Пол: «Этот парень — ##### лучший в мире. Джастин Гейджи, я люблю тебя, но он легко бы тебя побил»

Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов после победы над Арчи Колганом нокаутом в первом раунде пообщался в клетке с главой MVP Джейком Полом, чья лига объединилась с PFL.

Источник: Спортс‘’

— Как насчет бонуса, брат? Нокаут в первом раунде, — спросил Нурмагомедов.

— Следующий бой заканчиваешь нокаутом, я покупаю тебе машину, — ответил Пол.

— Брат, давай говорить о сегодня. Мы не знаем, что будет завтра?

— Мы смотрим в будущее. Но сегодня у тебя может быть бонус. Я впечатлен. Этот парень — ##### лучший в мире. Джастин Гейджи, я люблю тебя, но он легко бы тебя побил.

Ранее Нурмагомедов заявил, что провел последний бой по контракту с PFL.

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