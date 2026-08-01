Джейк Пол: «Этот парень — ##### лучший в мире. Джастин Гейджи, я люблю тебя, но он легко бы тебя побил»

— Как насчет бонуса, брат? Нокаут в первом раунде, — спросил Нурмагомедов.
— Следующий бой заканчиваешь нокаутом, я покупаю тебе машину, — ответил Пол.
— Брат, давай говорить о сегодня. Мы не знаем, что будет завтра?
— Мы смотрим в будущее. Но сегодня у тебя может быть бонус. Я впечатлен. Этот парень — ##### лучший в мире. Джастин Гейджи, я люблю тебя, но он легко бы тебя побил.
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