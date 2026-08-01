Усман Нурмагомедов — о Джейке Поле: «Говорит слишком много. Он не боец, а парень из ютуба. Когда кто-то не респектует Джастину Гейджи, это не очень хорошо»

«Как промоутер он говорит слишком много. Он не боец, а парень из ютуба. Когда кто-то не респектует Джастину Гейджи, это не очень хорошо», — сказал Нурмагомедов.
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Усман Нурмагомедов — один из самых перспективных спортсменов смешанного стиля из России. Это непобежденный в Bellator боец, которого многие уже ждут в UFC. Пока в его биографии есть только один чемпионский пояс, и в нашем материале мы расскажем, как он пришел к доминированию в одной из самых раскрученных лиг мира.Читать дальше