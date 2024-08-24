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Женский Кубок мира по шахматам пройдет в 2025 году в Грузии

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Грузинский Батуми примет в 2025 году Кубок мира по шахматам среди женщин, сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

Источник: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images

Соревнования пройдут с 5 по 29 июля 2025 года. В Кубке мира примут участие 103 шахматистки. Общий призовой фонд турнира составит более 676 тысяч долларов, а главный приз — 50 тысяч долларов.

Кубок мира пройдет по нокаут-системе. Право выступить на нем имеют действующая чемпионка мира на момент 1 июня 2025 года, четыре лучшие участницы Кубка мира 2023 года, чемпионка мира 2024 года среди юниорок (до 20 лет), 39 участниц, отобравшихся с континентальных первенств, пять участниц с наивысшим рейтингом на июнь 2025 года. Еще 50 участниц будут определены по итогам женского зачета Всемирной шахматной олимпиады 2024 года, двух номинанток должен выдвинуть президент FIDE, еще одну — оргкомитет соревнований.

В 2023 году Кубок мира прошел в Баку, его победительницей стала россиянка Александра Горячкина, которая в финале обыграла болгарку Нургюл Салимову. Бронзу взяла украинка Анна Музычук, обыгравшая китаянку Тань Чжунъи.