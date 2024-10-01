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Казахстанские шахматистки «разорвали» мировой рейтинг

Казахстанские шахматисты произвели настоящий фурор, заняв пять позиций в топ-20 мирового рейтинга среди юниоров, сообщают Vesti.kz.

Источник: Казахстанская федерация шахмат

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) опубликовала обновленный рейтинг лучших шахматистов мира, где казахстанские юниоры вновь заявили о себе на мировой арене. В топ-20 оказались сразу пять представительниц Казахстана: Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Ксения Балабаева, Алуа Нурман и Лия Курмангалиева. Наряду с ними в список вошли четыре шахматистки из Индии и две из Китая.

Отдельного внимания заслуживает Бибисара Асаубаева, которая также заняла 16-е место в рейтинге среди женщин, подтверждая статус лидера казахстанской команды.

Отметим, что женская сборная Казахстана завоевала серебро шахматной Олимпиады в Будапеште. В составе команды выступали Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Ксения Балабаева, Алуа Нурман и Амина Каирбекова.

Рейтинг ФИДЕ — ежемесячный шахматный рейтинг, формируемый Международной шахматной федерацией. Участники рейтинга получают очки за каждый выигранный поединок в рамках соревнований под эгидой федерации. В рейтинге существует несколько категорий: Open — для всех шахматистов вне зависимости от возраста и гендера, Women — только для шахматисток, Junior — для шахматистов до 20 лет и Girls — для шахматисток до 20 лет.

Все представительницы женской сборной Казахстана попадают под последнюю категорию, так как им еще не исполнился 21 год. Лидеру команды Бибисаре Асаубаевой — 20 лет, Меруер Камалиденовой — 19 лет, Ксении Балабаевой — 18 лет, Алуа Нурман — 17 лет, Амине Кайрабековой — 18 лет. Лия Курмангалиева, которая не вошла в состав национальной команды, но занимает 18-е место в мировом рейтинге, также родилась в 2005 году.