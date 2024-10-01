Казахстанские шахматистки «разорвали» мировой рейтинг

Все представительницы женской сборной Казахстана попадают под последнюю категорию, так как им еще не исполнился 21 год. Лидеру команды Бибисаре Асаубаевой — 20 лет, Меруер Камалиденовой — 19 лет, Ксении Балабаевой — 18 лет, Алуа Нурман — 17 лет, Амине Кайрабековой — 18 лет. Лия Курмангалиева, которая не вошла в состав национальной команды, но занимает 18-е место в мировом рейтинге, также родилась в 2005 году.