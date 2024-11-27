Гукеш сравнял счет перед первым выходным. В третьей партии Дин играл достойно, но не рассчитал время

Говоря о второй партии, норвежец заметил, что Дин хорошо вышел из дебюта, получил хорошую позицию, но он не попытался ее выиграть. «В матче за корону трудно получить лучший шанс, чем этот! Ты ведешь в счете 1:0, у тебя чуть приятнее белыми, и есть соперник, который до сих пор не показал в матче ничего впечатляющего. Ты должен попробовать “прощупать” эту позицию! Но Дин решил этого не делать, и вскоре соперники согласились на ничью. Это не шок, этого и следовало ожидать, но если он был смелее, то, возможно, повел бы 2:0».