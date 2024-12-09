Российским шахматистам продлили разрешение выступать под флагом ФИДЕ

В феврале прошлого года ФИДЕ разрешила российским игрокам менять спортивное гражданство по ускоренной программе. Сообщалось, что россияне смогут представлять другую европейскую страну во всех официальных индивидуальных турнирах под эгидой организации со следующего дня после подачи заявки.