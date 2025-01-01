Путин поздравил Непомнящего с победой на чемпионате мира по блицу

Непомнящий и норвежец Карлсен разделили первое место на чемпионате мира по блицу. В каждом раунде плей-офф турнира шахматисты проводили по четыре партии, контроль времени составлял три минуты на партию с добавлением двух секунд поле каждого хода. В финальном матче Карлсен выиграл первые две партии, но затем дважды подряд успех праздновал Непомнящий. В трех последующих дополнительных партиях были зафиксированы ничьи, после чего норвежец предложил россиянину разделить титул чемпиона мира. Позднее пресс-служба Международной шахматной федерации сообщила, что впервые чемпионами мира по блицу станут два гроссмейстера.