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Путин поздравил Непомнящего с победой на чемпионате мира по блицу

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил шахматиста Яна Непомнящего с победой на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Вы на “отлично” прошли всю соревновательную дистанцию, в финале проявили недюжинную выдержку и твердый настрой на победу. Заслуженно стали чемпионом мира, разделив это почетное звание с опытнейшим Магнусом Карлсеном. Молодец!» — сообщается в тексте.

Глава государства пожелал шахматисту здоровья, успехов и спортивной удачи в 2025 году.

Непомнящий и норвежец Карлсен разделили первое место на чемпионате мира по блицу. В каждом раунде плей-офф турнира шахматисты проводили по четыре партии, контроль времени составлял три минуты на партию с добавлением двух секунд поле каждого хода. В финальном матче Карлсен выиграл первые две партии, но затем дважды подряд успех праздновал Непомнящий. В трех последующих дополнительных партиях были зафиксированы ничьи, после чего норвежец предложил россиянину разделить титул чемпиона мира. Позднее пресс-служба Международной шахматной федерации сообщила, что впервые чемпионами мира по блицу станут два гроссмейстера.