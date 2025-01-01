Путин поздравил Непомнящего с победой на чемпионате мира по блицу

«Вы на “отлично” прошли всю соревновательную дистанцию, в финале проявили недюжинную выдержку и твердый настрой на победу. Заслуженно стали чемпионом мира, разделив это почетное звание с опытнейшим Магнусом Карлсеном. Молодец!» — сообщается в тексте.
Глава государства пожелал шахматисту здоровья, успехов и спортивной удачи в 2025 году.
Непомнящий и норвежец Карлсен разделили первое место на чемпионате мира по блицу. В каждом раунде плей-офф турнира шахматисты проводили по четыре партии, контроль времени составлял три минуты на партию с добавлением двух секунд поле каждого хода. В финальном матче Карлсен выиграл первые две партии, но затем дважды подряд успех праздновал Непомнящий. В трех последующих дополнительных партиях были зафиксированы ничьи, после чего норвежец предложил россиянину разделить титул чемпиона мира. Позднее пресс-служба Международной шахматной федерации сообщила, что впервые чемпионами мира по блицу станут два гроссмейстера.