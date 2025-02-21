Международная федерация шашек под угрозой санкций запретила игры с россиянами

«Нас сначала лишили права участвовать в командных соревнованиях, потом в чемпионатах мира, а еще чуть позже перестали учитывать в рейтинге. Но самое непонятное решение было принято недавно — они пригрозили годичной дисквалификацией за участие в одних соревнованиях с россиянами. Таким образом они попытались запугать другие федерации. Это стало последней каплей. Прежде, несмотря на санкции, мы старались оставаться в международном поле, не конфликтуя с FMJD, — мы не планировали проводить собственные чемпионаты мира», — рассказал Черток.