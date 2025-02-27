Американский шахматист Ниманн примет участие в «Аэрофлот опен»

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Американский гроссмейстер Ханс Ниманн примет участие в шахматном турнире «Аэрофлот опен», который пройдет в Москве. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.
«Один из ведущих шахматистов мира американец Ханс Ниманн прилетел в Москву, чтобы принять участие в турнире “Аэрофлот опен”, — сказал Ткачев.
В 2022 году Ниманн прервал серию побед 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена, длившуюся 53 партии, после чего норвежец обвинил американца в жульничестве. 28 августа 2023 года шахматный портал Chess.com объявил о мирном урегулировании спора. В сентябре 2023 года обвинения в жульничестве в адрес Ниманна выдвигал 14-й чемпион мира россиянин Владимир Крамник. Ниманн занимает 18-е место в рейтинге Международной шахматной федерации.
«Аэрофлот опен» проводится с 2002 года. В 2004 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый шахматный турнир в мире. В 2025 году турнир пройдет с 28 февраля по 7 марта.