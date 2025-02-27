Американский шахматист Ниманн примет участие в «Аэрофлот опен»

В 2022 году Ниманн прервал серию побед 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена, длившуюся 53 партии, после чего норвежец обвинил американца в жульничестве. 28 августа 2023 года шахматный портал Chess.com объявил о мирном урегулировании спора. В сентябре 2023 года обвинения в жульничестве в адрес Ниманна выдвигал 14-й чемпион мира россиянин Владимир Крамник. Ниманн занимает 18-е место в рейтинге Международной шахматной федерации.