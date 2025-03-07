Россиянка выиграла юниорский чемпионат мира по шахматам. Первое золото нашей страны за шесть лет

Анна Шухман выиграла первенство мира по шахматам среди юниорок до 20 лет, которое проходило в черногорском Петроваце. Последней победительницей из россиянок на этом турнире становилась Полина Шувалова в 2019 году.
Решающая партия
В 11-м туре 15-летняя Шухман, играя белыми фигурами, победила 17-летнюю Алуа Нурман из Казахстана. Партия была определяющей в борьбе за золото: соперница Анны перед началом встречи отставала от нее всего на 0,5 балла.
По итогам турнира россиянка набрала девять очков, заняв итоговое первое место. При этом Шухман начала соревнования с пятой позиции в стартовом списке. В декабре она впервые попала в первую сотню мирового рейтинга ФИДЕ.
На второй строчке в таблице расположилась представительница Азербайджана Аян Аллахвердиева, на третьей — китаянка Лу Мяойи (у обеих по восемь очков).
В ФШР довольны выступлением Анны
Глава Федерации шахмат России Андрей Филатов похвалил Шухман за успехи на турнире и отметил отечественную шахматную школу.
«Поздравляю Анну Шухман с уверенной победой на первенстве мира среди юниорок в Черногории. Наша шахматистка выиграла пять партий на финише, сначала догнав лидеров, а затем выйдя на первое место. Победа в заключительном туре над сильной соперницей из Казахстана обеспечила Анне чистое первое место. Блестящий результат российской спортсменки и новая победа российской шахматной школы», — сказал Филатов ТАСС.
Кто такая Шухман
Анна родилась в Оренбурге и впервые увидела шахматные фигуры в три года. Очень быстро к ней пришли первые успехи: через несколько лет она получила второй взрослый разряд.
Сейчас Шухман — неоднократная победительница и призер детских первенств страны, Европы и мира по рапиду, блицу, классике и композиции. Является мастером ФИДЕ и мастером спорта России. Остальные свои титулы и награды девушка наверняка уже не считает — их накопилось очень много.
Роман Кольцов