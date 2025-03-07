Россиянка выиграла юниорский чемпионат мира по шахматам. Первое золото нашей страны за шесть лет

«Поздравляю Анну Шухман с уверенной победой на первенстве мира среди юниорок в Черногории. Наша шахматистка выиграла пять партий на финише, сначала догнав лидеров, а затем выйдя на первое место. Победа в заключительном туре над сильной соперницей из Казахстана обеспечила Анне чистое первое место. Блестящий результат российской спортсменки и новая победа российской шахматной школы», — сказал Филатов ТАСС.