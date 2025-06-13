Шахматист Непомнящий сможет выступить на командном чемпионате мира

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий смог получить визу для поездки на командный чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу. Об этом сообщила пресс-служба команды WR Chess, за который шахматист должен сыграть на турнире.
Турнир проходит в Лондоне и начался 11 июня. Накануне старта Непомнящий сообщил, что не успел получить визу.
«Мы рады подтвердить, что Ян Непомнящий присоединится к команде WR Chess в Лондоне. Ожидается, что он прибудет сегодня. Из-за задержек с визой и паспортом Ян не смог принять участие в этапе по быстрым шахматам, но его прибытие знаменует собой серьезное усиление нашей команды в преддверии следующего этапа соревнований», — говорится в сообщении.
Турнир по быстрым шахматам проходит с 11 по 13 июня,
Непомнящему 34 года, он дважды играл в матчах за звание чемпиона мира. В 2021 году россиянин уступил норвежцу Магнусу Карлсену, в 2023-м — китайцу Дин Лижэню. Непомнящий стал чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019). Он является двукратным чемпионом России (2010, 2020).