Шахматист Непомнящий сможет выступить на командном чемпионате мира

«Мы рады подтвердить, что Ян Непомнящий присоединится к команде WR Chess в Лондоне. Ожидается, что он прибудет сегодня. Из-за задержек с визой и паспортом Ян не смог принять участие в этапе по быстрым шахматам, но его прибытие знаменует собой серьезное усиление нашей команды в преддверии следующего этапа соревнований», — говорится в сообщении.